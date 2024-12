James Gunn bestätigt Verschiebung von The Batman II

HQ

Die Fans von The Batman waren enttäuscht, als sie hörten, dass die Fortsetzung des Hits aus dem Jahr 2022 auf 2027 verschoben wurde. Auf Fragen in den sozialen Medien bestätigte James Gunn die Verzögerung, entkräftete aber Spekulationen, dass dies auf den Zeitplan von Robert Pattinson zurückzuführen sei. Laut Gunn ist der wahre Grund für die Verzögerung, dass das Skript für The Batman Part II immer noch nicht fertig ist. Er betonte, dass es besser sei, sich die nötige Zeit zu nehmen, um das Drehbuch zu perfektionieren, als es überstürzt in die Produktion zu bringen, nur um eine Deadline einzuhalten.

Gunn erklärte, dass der Film, sobald das Drehbuch fertig ist, in einen langwierigen Vorproduktions- und Drehprozess gehen wird. Fans hatten spekuliert, dass Pattinsons Beteiligung an Christopher Nolans "Die Odyssee" ein Faktor für die Verzögerung gewesen sein könnte, aber Gunn machte deutlich, dass es bei der Verzögerung nur um die Bereitschaft des Drehbuchs geht. Die Fortsetzung, die an den massiven Erfolg des ersten Films anknüpft, soll nun am 1. Oktober 2027 in die Kinos kommen.

Bist du schon gespannt darauf, The Batman II zu sehen, wenn er endlich in die Kinos kommt?