James Gunn bestätigt Unterstützung von Zack Snyder für die DCU

James Gunn hat kürzlich auf Twitter ein Bild von Swamp Thing gepostet, einem Charakter, der für einen Film in Gunns kommendem DC Universe Chapter 1: Gods and Monsters vorgesehen ist.

Unter dem Post kommentierte ein Fan "#sellthesnyderversetonetflix", woraufhin Gunn antwortete.

Er sagte: "Ich muss sagen, das muss der verrückteste Hashtag sein, seit 1) Netflix kein solches Interesse bekundet hat (obwohl wir andere Dinge besprochen haben) und 2) Zack kein Interesse bekundet hat und glücklich zu sein scheint, das zu tun, was er tut (und ja, wir haben auch gesprochen)."

Ein anderer Fan fragte: "Worüber redet ihr alle?"

Gunn antwortete: "Er kontaktierte mich, um seine Unterstützung für meine Entscheidungen auszudrücken. Er ist ein großartiger Kerl. Wieder scheint er wirklich glücklich mit dem massiven World Building zu sein, das er jetzt macht."

Snyder arbeitet derzeit sowohl an einem Sequel-Film (mit dem Titel Planet of the Dead) als auch an einer Prequel-Anime-Serie (mit dem Titel Army of the Dead: Lost Vegas) als Teil der Army of the Dead-Franchise von Netflix, auf die sich Gunn bezieht.