James Gunn bestätigt offiziell, dass Clayface nicht tot ist

Viele haben gehofft, Clayface als Bösewicht in The Batman: Part II zu sehen, und es wird auch gemunkelt, dass er in dem Superman-Film mitspielt, der später in diesem Jahr erscheint. Eines ist jedoch sicher, er wird in seinem eigenen Film unter der Regie von Mike Flanagan (Doctor Sleep, The Fall of the House of Usher ) zu sehen sein, wie wir bereits berichtet haben.

Aber... (Warnung vor leichten Creature Commandos Spoilern) Da Creature Commandos Kanon ist und der Beginn des neuen DC Universe ist, müssen Sie sich fragen, ob dies möglich ist. Wenn du die Serie gesehen hast, weißt du, dass er möglicherweise tot ist.

Als ein DC-Fan DC-Boss James Gunn auf Bluesky nach der Angelegenheit fragte, antwortete Gunn, dass der Charakter - als Superschurke, der er ist - eigentlich gar nicht tot ist. Er gab jedoch zu, dass er im Moment nicht in Bestform ist.

Und jetzt wissen wir es. Das bedeutet, dass er sehr wohl in Superman auftauchen könnte, und der Clayface Film ist nicht in Gefahr.