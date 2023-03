James Gunn bestätigt Guardians of the Galaxy Vol. 3-Laufzeit

HQ

Auf Twitter hat James Gunn die Laufzeit von Guardians of the Galaxy Vol.3 bestätigt und erklärt, dass es etwa 2 Stunden und 30 Minuten dauern wird.

Gunn sagte, dass dieses Timing nicht genau ist, aber dass es um die 2-Stunden- und 30-Minuten-Marke liegt. Er versprach den Zuschauern, dass es im Film kein Fett gibt und dass die Laufzeit notwendig ist, um den vollen Handlungsbogen für jeden vorgestellten Charakter zu erleben.

Am Ende seines Tweets verwies Gunn auf die "Trilogie plus" der Guardians of the Galaxy-Filme. Einige dachten, dass dies bedeutete, dass er über einen anderen Film sprach, aber Gunn stellte dann klar, dass er Specials und die anderen MCU-Projekte einbezog, in denen die Guardians als Teil seiner "Trilogie plus" enthalten waren.

Wenn Guardians of the Galaxy Vol.3 2 Stunden und 30 Minuten läuft, wird es der längste Film der Trilogie sein. Der erste Film lief 2 Stunden und 2 Minuten, und seine Fortsetzung fügte weitere 15 Minuten hinzu und kam auf 2 Stunden 17. Wenn man bedenkt, dass Avengers: Infinity War auch 2 Stunden und 29 Stunden dauert, können wir einen Film von ähnlicher Größe und Tiefe erwarten.

Freust du dich auf Guardians of the Galaxy Vol.3?