James Gunn bestätigt, dass Milly Alcock das neue Supergirl im DCU ist

Letzten Donnerstag teilte Alex mit, dass Warner Bros. seine Supergirl-Kandidatinnen auf zwei eingegrenzt hat, und jetzt wissen wir, wer aus diesem Kampf als Sieger hervorgegangen ist.

James Gunn hat in Threads bestätigt, dass Milly Alcock aus House of Dragon das neue Supergirl in kommenden DC-Filmen und potenziellen TV-Serien sein wird.

Wir werden sie für eine Weile nicht als Hauptdarstellerin in einem Film zu sehen bekommen, da Supergirl: Woman of Tomorrow noch geschrieben wird, aber es klingt, als ob sie zumindest in Superman: Legacy auftauchen wird, wenn dieser am 11. Juli 2025 Premiere feiert.

Was halten Sie von dieser Wahl?