James Gunn arbeitet immer noch an der Amanda Waller-Serie

HQ

Jetzt, da die DC Universe in vollem Gange ist und Creature Commandos, Superman und Peacemaker: Staffel 2 eintrifft, verlagert sich der Fokus stetig in die Zukunft. Wir wissen, dass Supergirl im Jahr 2026 kommt, dass Clayface in Produktion ist und dass auch eine Reihe anderer Projekte in Arbeit sind, aber was ist mit dem ins Stocken geratenen Amanda Waller-Spin-off?

Nach ihrem letzten Auftritt in Creature Commandos haben wir erwartet, dass Viola Davis ihre Rolle als geradlinige Chefin in ihrer eigenen Show wieder aufnimmt, aber es ist Jahre her, seit es zum ersten Mal versprochen wurde, und es hat sich schon lange nichts mehr bewegt.

Jetzt hat James Gunn mit People gesprochen, um ein wenig über das Projekt zu plaudern und zu erklären, dass es sich noch in der Entwicklung befindet, aber dass es länger dauert als erwartet.

"Wir arbeiten daran, also werden wir sehen, was passiert. Manche Dinge haben sich schneller entwickelt als andere. Waller war nicht der Schnellste. Aber ich kann es kaum erwarten, Viola wieder in ihren Waller-Hosen zu sehen."

Wir sollten also mehr von Davis als Waller erwarten, einem der wenigen Lichtblicke in der DC Extended Universe, aber wann genau bleibt unklar. Vielleicht sind weitere Cameo-Rollen geplant, bevor sie ihr lang erwartetes Spin-off bekommt.