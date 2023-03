James Gunn arbeitet daran, weitere animierte Wonder Woman-Werke zu servieren

HQ

James Gunn ist ziemlich transparent über die Pläne für die Zukunft der DC Universe, seit die erste Phase von (Gods and Monsters) enthüllt wurde. Zu diesem Zweck, während sich die Filme, die wir bekommen werden, scheinbar um einige weitere Nischencharaktere drehen, hat Gunn festgestellt, dass er daran arbeitet, einige der ikonischeren Namen auf einzigartigere Weise zu präsentieren.

Nämlich, als ein Fan darum bat, Wonder Woman in einem animierten Format besser zu erforschen, sagte Gunn: "Einverstanden. Daran arbeiten."

Dies führte zu einer Reihe von Fragen zu diesem Thema, wobei einige Fans die kommende Live-Action-Serie Paradise Lost als etwas in dieser Richtung verwechselten, wobei Gunn die Angelegenheit klärte, indem er hinzufügte: "Nein, wir arbeiten daran, Wonder Woman in mehr Animation zu bringen. Ich stimme zu, dass es in diesem Bereich nicht genug von ihr gab und eines der ersten Dinge war, die ich den Animationsleuten vorgestellt habe."

Wenn dies der Fall ist, welche Art von animierten Wonder Woman-Abenteuern würdest du gerne sehen?