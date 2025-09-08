James Corden und Ruth Jones von Gavin und Stacey arbeiten gemeinsam an einer Apple TV+ Comedy-Serie

HQ

Nun, da Gavin and Stacey fertig ist und in den Büchern steht, was kommt als nächstes für die Schöpfer James Corden und Ruth Jones? Es stellt sich heraus, dass ein weiteres Comedy-Projekt in der Pipeline ist, da die beiden einen lukrativen siebenstelligen Vertrag unterzeichnet haben, um die Show auf Apple TV+ zu bringen.

Laut RadioTimes werden die beiden gemeinsam an einer Comedy-Serie arbeiten, die schließlich auf Apple TV+ debütieren wird. Der Streamer setzte sich gegen Konkurrenten wie Netflix, Prime Video und die BBC durch und sicherte sich die Rechte an dem Projekt, das Berichten zufolge in Großbritannien spielen wird, eine britische All-Star-Besetzung aufweisen und eine 10-teilige Staffel umfassen wird.

Es wird erwähnt, dass die Produktion der Show im Jahr 2026 beginnen wird und dass die Premiere für irgendwann im Jahr 2027 geplant ist.

Werden Sie sich diese Corden-Jones-Kollaboration ansehen?