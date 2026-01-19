James Cameron: "Wir müssen herausfinden, wie wir Avatar-Filme günstiger machen können."

HQ

Avatar: Fire & Ash war nicht derselbe erstaunlich große Erfolg wie die beiden vorherigen Filme, denn obwohl der Film an den Kinokassen über 1,3 Milliarden Dollar einspielte, liegt er 1 Milliarde Dollar unter seinem Vorgänger und macht weniger als die Hälfte der Gesamteinnahmen des Originalfilms aus. Die Einnahmen, die sie erzielt hat, sind nicht zu verachten, da Avatar 3 einer der größten Filme aller Zeiten ist, aber Regisseur James Cameron hält dennoch Grund zur Sorge.

Im Gespräch mit der taiwanesischen Publikation TVBS News bemerkte der legendäre Filmemacher, dass er herausfinden müsse, wie er Avatar Filme kosteneffizienter machen kann, wenn er weiterhin Kapitel der Serie produzieren möchte.

"Folgendes: Die Filmindustrie ist gerade deprimiert. Avatar 3 hat viel Geld gekostet. Wir müssen gut abschneiden, um weiterzumachen. Wir müssen gut abschneiden und herausfinden, wie wir Avatar-Filme günstiger machen können, um weiterzumachen."

Mit 1,3 Milliarden Dollar ist Avatar: Fire and Ash wahrscheinlich ein großer kommerzieller Erfolg, aber das ändert nichts daran, dass der Film auch astronomisch teuer war und angeblich ein Budget von etwa 350–400 Millionen Dollar betrug, ohne Marketingkosten und Ähnliches.

Angesichts der sinkenden Kinokassen von Fire and Ash im Vergleich zu seinen Vorgängern, glauben Sie, dass Cameron berechtigt ist, sich um die Zukunft von Avatar zu sorgen?