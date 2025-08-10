James Cameron warnt vor einer Apokalypse à la Terminator

HQ

Ist KI ein Retter oder ein Wolf im Schafspelz? Das hängt davon ab, wen man fragt, aber James Cameron warnt jetzt, dass die Integration von künstlicher Intelligenz in Waffen und Kriegsführung ein ernsthaftes Risiko darstellt, dass dies zum Weltuntergang führen könnte – eine dystopische Zukunft, die derjenigen nicht unähnlich ist, die in seinen eigenen Terminator-Filmen dargestellt wird. In einem Interview mit dem Rolling Stone sagte der Filmemacher:

"Ich denke, es besteht immer noch die Gefahr einer Apokalypse à la Terminator, in der man KI mit Waffensystemen zusammenbringt, sogar bis hin zu Atomwaffensystemen, nuklearer Verteidigung, Gegenschlag und all dem Zeug. Weil das Einsatzgebiet so schnell ist, die Entscheidungsfenster so schnell sind, bräuchte es eine Superintelligenz, um sie verarbeiten zu können, und vielleicht sind wir schlau und halten einen Menschen auf dem Laufenden."

Mit anderen Worten: In zukünftigen Kriegen könnten das Tempo und die Präzision der Entscheidungsfindung eine Superintelligenz erfordern – aber menschliche Aufsicht wird immer noch unerlässlich sein, um Katastrophen zu vermeiden.

Gleichzeitig nutzt Cameron KI in seinem eigenen Filmemachen und sitzt im Vorstand von Stability AI. Er sieht in der Technologie eine Möglichkeit, die Kosten für Spezialeffekte zu senken, ohne menschliche Arbeitskräfte zu ersetzen. Er bleibt auch skeptisch, dass KI Drehbuchautoren wirklich ersetzen kann, da menschliche Erfahrungen und Emotionen nicht durch einen Algorithmus repliziert werden können.

Was denken Sie über die Zukunft der Menschheit angesichts des explosiven Wachstums der KI?