James Cameron warnt vor der Gefahr von KI

James Cameron hat sich mit seiner Haltung zur KI geäußert und glaubt, dass sie eine Bedrohung für die Zukunft der Menschheit darstellt.

Im Gespräch mit CTV News sprach Cameron über diejenigen, die gegenüber Regierungen und Technologieunternehmen Erklärungen über Bedenken in Bezug auf KI abgeben. "Ich teile ihre Besorgnis absolut", sagte er. "Ich habe euch 1984 gewarnt, und ihr habt nicht zugehört."" "Ich denke, die Bewaffnung der KI ist die größte Gefahr. Ich denke, dass wir mit KI in das Äquivalent eines nuklearen Wettrüstens geraten werden, und wenn wir es nicht bauen, werden die anderen Jungs es mit Sicherheit bauen, und dann wird es eskalieren. Man könnte sich eine KI in einem Kampfschauplatz vorstellen, das Ganze wird nur noch von den Computern in einer Geschwindigkeit bekämpft, in der Menschen nicht mehr eingreifen können, und man hat keine Fähigkeit zur Deeskalation."



KI macht zunehmend Schlagzeilen, vor allem in Hollywood, wo sie ein wichtiger Grund ist, warum Schauspieler und Schriftsteller streiken. Sie erhalten nicht nur keine faire Vergütung für ihre Arbeit, sondern kleinere Schauspieler und Autoren stehen angesichts der KI vor möglicher Arbeitslosigkeit, da die Studios ihre Bilder scannen wollen, um sie ohne Zustimmung oder Bezahlung für immer zu verwenden.