James Cameron verspricht, "mindestens noch einen Alita-Film" zu machen.

Wenn Sie auf Neuigkeiten zum nächsten Kapitel der Alita: Battle Angel -Reihe gewartet haben, hat der legendäre Filmemacher James Cameron in dieser Hinsicht einige gute Nachrichten zu teilen. In einem Interview mit Empire hat der Schöpfer von Avatar versprochen, dass mindestens ein weiterer Film der Serie Wirklichkeit werden wird und dass er mit Regisseur Robert Rodriguez einen Bluteid unterschrieben hat, um das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen.

Auf die Frage nach einem zweiten Film Alita sagte Cameron: "Ich schätze die Loyalität der Alita-Fans. Robert Rodriguez und ich haben einen Blutschwur geschworen, mindestens noch einen Alita-Film zu machen. Tatsächlich denken wir an eine Architektur, die zu einem dritten Film führt, aber wir sind zufrieden, wenn wir noch einen machen können. Und wir machen Fortschritte dabei."

Auch wenn das ermutigende Neuigkeiten sind, sollte es erwähnenswert sein, dass Camerons Filme heutzutage selten sind, da der 71-jährige Regisseur in diesem Jahrhundert nur zwei Filme (bald drei) drehte (wenn man seine Dokumentarprojekte außer Acht lässt), und alle davon sind Avatar Filme. Zugegeben, er hat in dieser Zeit seine Fähigkeiten im Drehbuchschreiben eingesetzt, unter anderem für Alita: Battle Angel, aber der erfahrene Kreative schreibt immer noch nicht allzu oft neue Filmdrehbücher, wobei sein letztes Spielfilm-Drehbuch, das weder Avatar noch Alita war, 2019 Terminator: Dark Fate, ein ziemlich schlecht aufgenommener Film.

Möchtest du einen weiteren Alita Film sehen?