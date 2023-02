James Cameron vergleicht sich mit Peter Jackson und J.R.R. Tolkien

HQ

Es ist ziemlich schwer, James Camerons Größe im Filmgeschäft zu bestreiten, und mit drei der umsatzstärksten Filme aller Zeiten hat er allen Grund, sich ein wenig weiter auszudehnen. Etwas, wozu er kürzlich in einem Time-Interview auch die Gelegenheit nutzte, als er sich und Avatar mit J.R.R Tolkien und der The Lord of the Rings-Trilogie verglich. Mit anderen Worten nicht nur die Filme, sondern auch die Bücher.

"Ich habe versucht, eine Simulation zu machen, OK, ich bin Peter Jackson, der Lord of the Rings macht, außer Lord of the Rings existiert noch nicht, also muss ich Tolkien sein und Lord of the Rings erstellen, und dann kann ich Peter Jackson sein.

Ein bisschen frech und ehrgeizig. Aber ich adaptierte nicht irgendein großes Pantheon von Büchern, die existierten. Ich musste das tun."<

Now Cameron is not a man who is exactly known for lacking self-confidence, but it is clearly brave to compare himself but one of the most acclaimed writers in world history.

What do you think, is he delusional or does he have a valid point?