James Cameron und Disney verklagten angeblich das Abbild einer Schauspielerin ohne Erlaubnis bei der Erstellung Avatar

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James Cameron und The Walt Disney Company werden verklagt, weil sie das Bild der Schauspielerin Q'orianka Kilcher ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung unbefugt verwendet haben. Es wird behauptet, dass ein Bild der Schauspielerin von Camerons Designteam verwendet wurde, als er Avatar erschuf, um eine Grundlage für Zoe Saldanas Figur Neytiri zu schaffen.

In der von Variety erhaltenen Klageschrift behauptet die indigene Schauspielerin, dass Cameron im Alter von vierzehn Jahren ihre Gesichtszüge aus einem Foto entnommen habe, um die Grundlage für Neytiri zu schaffen. "Die Klägerin hat niemals der Verwendung ihres Abbilds durch die Beklagten zugestimmt, weder in Avatar noch in einem verwandten Produkt oder einer Werbung", heißt es in der Gerichtsschrift.

Kilchers Abbild wurde angeblich in Produktionssketchen, 3D-Maquettes, digitalen Modellen verwendet und über mehrere VFX-Studios verteilt. "Was Cameron getan hat, war keine Inspiration, sondern Extraktion. Er nahm die einzigartigen biometrischen Gesichtszüge eines 14-jährigen indigenen Mädchens, ließ sie durch einen industriellen Produktionsprozess laufen und erzielte Milliarden Dollar an Gewinn, ohne jemals um Erlaubnis zu fragen. Das ist kein Filmemachen. Das ist Diebstahl", sagte Arnold P. Peter, Kilchers leitender Anwalt.

In der Klageschrift gibt Kilcher außerdem an, dass sie Cameron beim ersten Treffen einen gerahmten Druck einer von ihm angefertigten Skizze geschenkt bekam, mit einem Knoten, auf dem stand, dass ihre Schönheit seine "frühe Inspiration für Neytiri" war. Disney und Cameron haben sich bisher nicht zu der Klage geäußert.