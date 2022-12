James Cameron spricht über einen möglichen Terminator-Neustart

James Cameron hat enthüllt, dass ein weiterer Terminator-Neustart derzeit "in Diskussion" ist und erklärt, dass er mit Ideen für das Franchise gespielt habe. Insbesondere scheint Cameron KI für die Zukunft der postapokalyptischen Serie betrachten zu wollen.

Während eines Auftritts im SmartLess-Podcast, der zuerst von IGN entdeckt wurde, diskutierte Cameron über künstliche Intelligenz und erfand die Realität, was ihn dazu veranlasste, die Möglichkeit eines weiteren Terminator-Films zu diskutieren.

"Wenn ich einen weiteren Terminator-Film machen würde und vielleicht versuchen würde, dieses Franchise erneut zu starten, was in der Diskussion ist, aber nichts entschieden wurde, würde ich es viel mehr über die KI-Seite machen als über schlechte Roboter, die verrückt geworden sind."

Cameron war seit dem zweiten Teil des Franchise nicht mehr an der Spitze eines Terminator-Films, obwohl er als Produzent in Terminator: Dark Fate zurückkehrte. Wenn ein neuer Terminator-Film für die Zukunft geplant ist, wird er wahrscheinlich nicht die ursprünglichen Stars in einer Hauptrolle zeigen, da Cameron erklärte, dass Dark Fate ein "Großvaters Terminator-Film" war.