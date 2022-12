James Cameron sagt, er wisse nicht, ob er jetzt Terminator "machen möchte"

HQ

Terminator und Terminator 2: Judgement Day sind zwei der kultigsten Actionfilme aller Zeiten. Es ist fair zu glauben, dass der Autor und Regisseur James Cameron heute sehr stolz auf seine Arbeit ist, aber wie sich herausstellt, hat er tatsächlich Zweifel an seinen Meisterwerken.

In einem Interview mit Esquire sagt er, dass die Filme Waffen auf eine Weise fetischisieren, mit der er sich nicht mehr wohl fühlt, und dass er heute darüber nachdenken würde, sie zu machen:

"Ich blicke auf einige Filme zurück, die ich gemacht habe, und ich weiß nicht, ob ich diesen Film jetzt machen möchte. Ich weiß nicht, ob ich die Waffe fetischisieren möchte, wie ich es vor ein paar Terminator-Filmen vor 30+ Jahren in unserer heutigen Welt getan habe. Was mit Waffen in unserer Gesellschaft passiert, dreht mir den Magen um."

Glauben Sie, dass Cameron einen stichhaltigen Punkt macht, oder ist die Glorifizierung von Waffen in der Popkultur kein Thema?