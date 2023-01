James Cameron sagt, dass die ersten beiden Avatar-Filme nur "eine Einführung" sind

HQ

James Cameron hat erklärt, dass sowohl Avatar als auch Avatar: The Way of Water eher als Einführungen für das dienen, was in der übergreifenden Geschichte kommen wird. Insbesondere hat er die beiden Filme als "eine Möglichkeit, den Tisch vor dem Servieren des Essens zu decken" bezeichnet.

Wenn es sechs Stunden dauert, den Tisch für das zu decken, was kommt, bin ich fast erschrocken zu sehen, wie lange die volle Mahlzeit dauern wird. Im Gespräch mit 20 Minutes erklärte Cameron auch, dass es so lange gedauert habe, den Film zu machen, weil er an allen Aspekten beteiligt war, vom Schreiben bis zur Bewegungserfassung.

Der Regisseur sprach auch ein wenig über die "Ash-Leute", die für Avatar 3 erwähnt wurden, und erklärte, dass, während wir bisher sehr positive Na'Vi-Darstellungen mit negativen menschlichen Darstellungen gesehen haben, im dritten Film die Rollen vertauscht werden könnten.

