James Cameron möchte Avatar-Filme schneller und günstiger machen

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Die Avatar-Filme haben eine Menge Geld eingebracht, aber die Produktion hat auch eine exorbitante Summe gekostet, und in einem kürzlichen Interview erklärt James Cameron, dass er nun einen finanziell nachhaltigeren Weg finden möchte.

Aber es geht nicht nur ums Geld. Die Produktion muss auch schneller ablaufen, und laut Regisseur geht es darum, eine klügere Arbeitsweise zu finden. Cameron glaubt, eine Idee zu haben, wie das geht, sagt aber, dass es mindestens ein Jahr dauern wird, bis alles herauszufinden ist.

Cameron erklärt:

"Wir werden uns neue Technologien anschauen, um sie effizienter umzusetzen. Weil sie schrecklich teuer sind und sehr lange dauern. Ich möchte sie in der Hälfte der Zeit für zwei Drittel der Kosten machen. Und deshalb wird es etwa ein Jahr dauern, bis wir herausfinden, wie wir das machen."

Wenn alles nach Plan läuft, werden der vierte und fünfte Avatar-Film 2029 bzw. 2031 Premiere feiern.

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