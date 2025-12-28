James Cameron: Matt Damon wurde nie eine Rolle in Avatar angeboten

HQ

James Cameron hat nun einem der hartnäckigsten Hollywood-Mythen ein Ende gesetzt. In einem neuen Interview mit The Hollywood Reporter weist er die Behauptung zurück, dass Matt Damon eine Rolle in der ersten Avatar angeboten wurde und daher eine beträchtliche Geldsumme abgelehnt hat.

"Ihm wurde die Rolle nie angeboten"

Damon hat zuvor (in Interviews seit 2019) erklärt, dass ihm die Rolle des Jake Sully im Original von 2009 angeboten wurde – zusammen mit unglaublichen zehn Prozent des Bruttoumsatzes – aber Cameron behauptet, es habe nie ein formelles Angebot gegeben. Das Gespräch blieb in der Planungsphase, da Damon bereits dem Bourne-Ultimatum verpflichtet war.

Cameron versteht auch nicht, woher Damon diese "zehn Prozent des Bruttoumsatzes" hat, und sagt:

"Wenn es in seinem Kopf das gewesen wäre, was es gebraucht hätte, um es zu tun Avatar, dann wäre es nicht passiert. Vertrau mir."

Am Ende ging die Rolle an Sam Worthington, und Avatar wurde zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. Und das war's.