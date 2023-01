James Cameron ist fertig mit Streaming-Diensten

HQ

James Cameron hat es satt, dass Streaming-Dienste König im Unterhaltungsbereich sind. Er hat im Laufe der Jahre keine Ausnahme gemacht, um seine Meinung dazu zu äußern, aber jetzt hat der berühmte Regisseur im Rahmen eines Interviews mit Variety erneut dazu aufgerufen, dass Kinos die beste Möglichkeit sind, die neuesten Blockbuster und Hits zu genießen und zu sehen.

Als Cameron vom anhaltenden Erfolg von Avatar: The Way of Water erfuhr, kommentierte er: "Ich denke nicht so darüber nach. Ich denke daran, dass wir in die Kinos auf der ganzen Welt zurückkehren. Sie gehen sogar zurück in die Kinos in China, wo sie diesen großen COVID-Anstieg haben. Wir sagen als Gesellschaft: "Wir brauchen das! Wir müssen ins Theater gehen." Genug mit dem Streaming! Ich bin es leid, auf meinem zu sitzen."

Avatar 2 kassiert weiterhin viele Pennies auf der ganzen Welt und setzt seinen Vorstoß fort, Spider-Man: No Way Home vom Mantel des sechsten Platzes der All-Time-Box-Office-Charts zu verdrängen. Dies zu tun, wird jedoch einiges an Aufwand erfordern, da der Film immer noch rund 150 Millionen Dollar hinter dem Marvel-Titanen zurückbleibt.

Hast du deinen hochgezogen und Avatar: The Way of Water schon im Kino gesehen?