James Cameron ist bereit, das Avatar-Franchise nach dem dritten Film zu beenden

Unnötig zu sagen, dass Avatar: The Way of Water und die drei folgenden Filme einen mächtigen großen Berg zu erklimmen haben, um den Erfolg des Originals zu erreichen. Es ist etwas, dessen sich jeder bewusst zu sein scheint, einschließlich Schöpfer und Regisseur James Cameron, der jetzt den Notfallplan für die frühzeitige Schließung des Franchise bei Bedarf enthüllt hat.

Im Gespräch mit dem Magazin Total Film sagte Cameron: "Der Markt könnte uns sagen, dass wir in drei Monaten fertig sind, oder wir könnten halbfertig sein, was bedeutet: 'OK, lasst uns die Geschichte innerhalb des dritten Films abschließen und nicht endlos weitermachen', wenn es einfach nicht profitabel ist."

Der ikonische Regisseur fuhr fort: "Es ist der Doppelschlag - die Pandemie und das Streaming. Oder umgekehrt erinnern wir die Leute vielleicht daran, worum es geht, ins Theater zu gehen. Dieser Film tut das definitiv. Die Frage ist: Wie viele Leute geben jetzt einen Scheiß?"

So oder so, wir werden sehen, wie sich diese Avatar-Fortsetzungen ziemlich bald entwickeln, da The Way of Water am 16. Dezember in den Kinos debütieren wird.