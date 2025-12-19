James Cameron ist bereit, Avatar hinter sich zu lassen

HQ

Es scheint, als würde James Cameron langsam genug von außerirdischen Dschungeln und sehr großen blauen Leuten haben. Da Avatar: Fire & Ash die Leute an diesem Wochenende wieder zu Pandora zurückbringt, scheint es, als stünden wir an einem entscheidenden Moment für das Franchise, da der Regisseur überlegt, ob er sich zurückziehen soll.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte Cameron, er sei bereit, über Avatar hinauszugehen. "Das kann der letzte sein. Es gibt nur eine [unbeantwortete Frage] in der Geschichte", sagte er. "Wir könnten feststellen, dass die Veröffentlichung von Avatar 3 zeigt, wie stark das Filmerlebnis heutzutage ist, oder wir könnten feststellen, dass es so stark ist wie eh und je – aber nur für bestimmte Filmtypen. Im Moment ist es ein Münzwurf."

"Ich habe das Gefühl, an einem Scheideweg zu stehen. Will ich, dass es ein riesiger Erfolg wird – was mich fast dazu bringt, weiterzumachen und zwei weitere Avatar-Filme zu drehen? Oder möchte ich, dass es gerade so sehr scheitert, dass ich es rechtfertigen kann, etwas anderes zu tun?" fuhr er fort.

Selbst wenn Avatar 4 und 5 grünes Licht bekommen, ist Cameron daran interessiert, an anderen Projekten zu arbeiten. Er hat zusammen mit dem Autor Joe Abercrombie eine Adaption von Die Teufel in Arbeit, und er hat außerdem den Ghosts of Hiroshima-Film in Planung. Während einige Cameron-Fans beklagen, dass er Jahrzehnte seines Lebens auf Pandora verbracht hat, scheint Cameron bereit zu sein, neue Welten auszuprobieren.