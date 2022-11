James Cameron: Ich musste Sigourneys Agentin austricksen, um sie dazu zu bringen, in Aliens aufzutauchen

HQ

Als die Arbeit an der Fortsetzung von Ridley Scotts Smash-Hit begann, gab es ein großes Problem, das James Cameron in seiner Rolle als Regisseur des Films zu überwinden versuchte. Sigourney Weaver, die die Hauptrolle spielte, verlangte eine obszön hohe Geldsumme, um sie als Ellen Ripley zurückzugeben.

Die Lösung für Cameron bestand darin, den Agenten der Schauspielerin einfach dazu zu bringen, die Rolle wieder aufzunehmen. Was er tat, indem er vorgab, das Drehbuch des Films mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle neu zu schreiben. In einem Interview mit GQ erklärte der Regisseur ein wenig mehr über die absurde Situation und sagte:

"Ich rief Lou Pitt an, Arnolds Agent, und sagte: 'Lou, wir sind irgendwie darüber hinweg. Also haben wir beschlossen, dass wir die Geschichte und all die Marine Corps-Charaktere und die Welt, die wir geschaffen haben, und alles wirklich mögen. Und wirklich, wir haben darüber nachgedacht, und wir brauchen Sigourney wirklich nicht.

Ich habe all diese Charaktere erschaffen, und mein Stolz auf die Autorschaft sagt mir, dass ich damit fortfahren sollte, und wir werden sie einfach herausschneiden, und wir werden einfach ihren Charakter herausschneiden. Wir werden es nicht neu formulieren; Ich werde es einfach umschreiben. Also fange ich heute Abend damit an."

Eine seltsame Geschichte auf jeden Fall, und Cameron fasst sie so zusammen:

"Nun, hatte ich die Absicht, das zu tun? Nein, überhaupt nicht, aber ich weiß zufällig, dass Lou in derselben Agentur ist wie Sigourneys Agent, der in New York war. Und ich wusste, dass er in der Sekunde, in der er mit mir auflegte, ihn anrief und sagte: "Sign Sigourney jetzt." Und wissen Sie was? Der Deal wurde in 12 Stunden danach abgeschlossen. Also schrieb ich nie ein Wort von dieser hypothetischen Geschichte, von der ich sagte, dass ich sie tun würde, dass ich sowieso nicht die Absicht hatte zu schreiben. Wie auch immer, es funktionierte, und Sigourney bekam ihre Million Dollar, und alle waren glücklich."

Sigourney Weaver ist aus Aliens heute nicht mehr wegzudenken, und die Frage ist, ob der Film ohne sie überhaupt entstanden wäre.

Was glaubst du, wie Aliens ausgesehen hätte, wenn sie es nicht geschafft hätten, die Schauspielerin an Bord zu holen? Hätte eine andere Frau die Rolle besetzt oder wäre der Film eher männlich dominiert gewesen, mit Arnold, Sly oder jemand anderem in der Hauptrolle?