James Cameron hat ein unangekündigtes Terminator-Projekt in Arbeit

HQ

James Cameron ist zwar 69 Jahre alt, aber das hält den kanadischen Regisseur nicht davon ab, seine Zukunft mit tonnenweise Jobs zu vollstopfen. Der Regisseur der Avatar -Serie hat angekündigt, dass er in Zukunft für ein völlig geheimes Projekt zum Terminator -Franchise zurückkehren wird.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet Cameron auf die Frage nach dem Netflix-Anime Terminator Zero: "Ich arbeite gerade an meinem eigenen Terminator-Zeug. Das hat nichts damit zu tun."

THR drängte Cameron dann zu weiteren Details, was er einfach abtat, indem er hinzufügte: "Es ist völlig geheim. Ich möchte keinen potenziell gefährlichen Roboteragenten losschicken müssen, wenn man darüber spricht, auch nicht rückwirkend."

Es ist unklar, ob es sich um einen vollständigen Teil der geschichtsträchtigen Franchise oder stattdessen um ein Spin-off handeln wird, aber so oder so scheint es, als würde Cameron irgendwann eine Pause von Pandora einlegen, um eine apokalyptische Erde wieder zu besuchen.