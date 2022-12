James Cameron hat bereits über Avatar 6 und 7 nachgedacht

HQ

Avatar: The Way of Water landet erst in ein paar Wochen in den Kinos, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass James Cameron und Disney bereits Pläne für einen dritten Film und einen vierten und fünften haben, wobei der letzte 2028 erscheinen wird, vorausgesetzt, dass die Serie nicht unter ihrem eigenen Gewicht an der Kinokasse floppt.

Aber was kommt danach? Wird die Avatar-Serie endlich beendet und zu Ende gehen? Nun, laut Camerons neuesten Kommentaren hat der berühmte Regisseur bereits mit der Planung von Avatar 6 und 7 begonnen, obwohl er diese Filme wahrscheinlich nicht inszenieren wird, wenn sie jemals bestellt werden.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte Cameron: "Ich wäre bis dahin 89 Jahre alt. Natürlich werde ich nicht in der Lage sein, Avatar-Filme auf unbestimmte Zeit zu machen, die Menge an Energie, die benötigt wird. Ich müsste jemandem beibringen, wie man das macht, denn es ist mir egal, wie schlau du als Regisseur bist, du weißt nicht, wie man das macht."

Im Interview mit THR fügt Cameron hinzu, dass er wahrscheinlich noch fünf oder sechs weitere Filme in sich hat und dass drei davon wahrscheinlich die nächsten drei Avatar-Filme (3, 4 und 5) sein werden.

Glaubst du, dass die Verbraucher mehr Avatar verlangen werden, wenn Avatar 5 in den Kinos debütiert, wenn es am Ende ankommt und die Serie kein kommerzieller Flop ist?