James Cameron entschuldigt sich für peinliche Rede bei den Oscars

Als James Cameron 1997 bei den Oscars als bester Regisseur ausgezeichnet wurde, sorgte er für das, was viele als einen der historisch peinlichsten Momente der Gala betrachten. Siegreich und glücklich stürmte er auf die Bühne und proklamierte sich selbst zum König der Welt. Eine Nachahmung dessen, was Leonardo DiCaprio sagte, als er an der Spitze des Bugs auf Titanic stand und etwas, das Cameron kürzlich in einem Interview mit Yahoo Entertainment anspricht.

"Was ich gelernt habe, ist, dass man seinen eigenen Film nicht zitiert, wenn man gewinnt... Weil es erschreckend ist. Es geht davon aus, dass Sie nicht knapp gewonnen haben, sondern dass jede einzelne Person, die an diesem Abend im Kodak Theatre im Publikum saß, Titanic sah und liebte. Wir werden nie wissen, wie viel wir gewonnen haben, aber es war vielleicht überhaupt kein Erdrutsch. Ich habe Flack für alle 25 Jahre danach genommen, aber weißt du, du lebst und du lernst."

Insgesamt gewann die Titanic in dieser Nacht 11 Statuetten, so dass Cameron und sein Gefolge allen Grund hatten, glücklich zu sein. Außerdem haben wir etwas zum Lachen, was nie eine schlechte Sache ist.

Was halten Sie von Camerons berüchtigter Titanic-Rede?