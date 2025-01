James Cameron enthüllt weitere Details zu den neuen Stämmen in Avatar: Fire and Ash

James Camerons dritter Avatar-Film wird voraussichtlich Ende dieses Jahres auf die Leinwände kommen, und aus den ruhigen Becken von The Way of Water werden wir hoch fliegen, während die Hitze in Feuer und Asche aufgedreht wird. Wie bei den anderen Avatar-Filmen bedeutet das neue Stämme, und Cameron hat zwei davon in einem neuen Interview gezeigt.

Im Gespräch mit dem Empire Magazine beschrieb Cameron den Asche-Clan der Na'vi, und es scheint, als würden sie definitiv herausstechen. Ihre Anführerin Varang wird alles für ihren Clan tun. "Varang ist der Führer eines Volkes, das eine unglaubliche Not durchgemacht hat." Cameron erklärt. "Sie wird alles für sie tun, sogar Dinge, die wir für böse halten würden. Eine Sache, die wir in diesem Film machen wollten, ist, nicht schwarz-weiß zu vereinfachen. Wir versuchen, uns über das Paradigma 'Alle Menschen sind schlecht, alle Na'vi sind gut' hinaus zu entwickeln."

Neben dem hitzköpfigen Asche-Clan sehen wir auch die nomadischen Windhändler, die in riesigen, gezähmten Kreaturen aus Pandora über den Himmel schweben. "Sie sind nomadische Händler, vergleichbar mit den Kamelkarawanen der Gewürzstraße im Mittelalter." sagte Cameron. "Und weißt du, sie machen einfach Spaß. Wie alle Na'vi leben sie in einer Symbiose mit ihren Lebewesen. Wenn Sie nautisches Blut in Ihren Adern haben, werden Sie auf [ihrem] Schiff sein wollen."

Varang, der Anführer des Ash-Clans, wird von Oona Chaplin gespielt, die wohl am besten für ihre Rolle als Talisa in Game of Thrones bekannt ist. "Ich habe nicht ganz gewürdigt, wie gut ihre Leistung ist, bis wir die Wētā-Animation zurückbekamen." sagte Cameron und lobte die Schauspielerin. "Sie ist eine Feindin, eine gegnerische Figur, aber [Chaplin] lässt sie so echt und lebendig wirken."

Avatar: Fire and Ash feiert am 19. Dezember in den Kinos Premiere.

Empire Magazine