James Cameron dissiert Alien 3: "Das dümmste verdammte Ding"

In einem Gespräch mit dem Aliens-Star Michael Biehn beschrieb James Cameron den dritten Film und dessen Entscheidung, mehrere wichtige Figuren wie Newt und Hicks zu töten, in ziemlich harten Worten.

Diese beiden waren Fanlieblinge, und Cameron argumentiert, dass durch das Nicht-Einbinden auch viel von der emotionalen Last des dritten Films zerstört wurde.

Cameron sagte:

"Ich dachte, das wäre das dümmste verdammte Ding. Man baut also viel Wohlwollen um die Figuren Hicks, Newt und Bishop auf, und das Erste, was sie im nächsten Film tun, ist, sie alle zu töten, richtig? Wirklich kluge Typen, weißt du, und sie durch eine Horde verdammter Sträflinge ersetzt, die du hasst. Und wollen sterben sehen. Wirklich clever."

Dies ist nicht das erste Mal, dass Cameron die Alien-Filme kritisiert, und er hat andere Teile der Reihe mehrfach offen hinterfragt. Er unterstützte sogar Neill Blomkamps Ideen für eine alternative Alien-Fortsetzung, die Alien 3 komplett überspringt. Sehen Sie sich das Interview unten an.