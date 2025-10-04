James Cameron: "Die Zukunft von Avatar hängt vom Erfolg von Fire & Ash ab"

HQ

James Cameron hat offen erklärt, dass die Zukunft des Avatar-Franchise davon abhängt, wie gut der kommende FilmAvatar: Fire & Ash kommerziell abschneidet. In einem Interview mit Variety betonte er, dass der Film erhebliche Gewinne einbringen muss, damit die Serie fortgesetzt werden kann – sonst könnte es sein, dass es keine Fortsetzungen mehr gibt.

Während des Gesprächs merkte Cameron an, dass Fire & Ash höchstwahrscheinlich profitabel sein wird, aber die Frage ist, ob es profitabel genug sein wird, um weitere Raten zu rechtfertigen. Er war sich darüber im Klaren, dass die Zukunft von Avatar 4 und 5 alles andere als garantiert ist, auch wenn er das Universum gerne weiter erweitern würde.

Cameron verglich den Prozess des Filmemachens mit "einem Bankett, das einem globalen Publikum serviert wird – zu Ticketpreisen, die sich kaum von kleineren, viel billigeren Produktionen unterscheiden". Die finanziellen Erwartungen sind enorm, und die enormen Kosten, die mit Avatar verbunden sind, müssen eine angemessene Rendite generieren.

Cameron versicherte den Fans jedoch, dass Avatar: Fire & Ash einen ordentlichen Abschluss liefern soll - keinen Cliffhanger - obwohl die Tür für zukünftige Projekte offen bleibt.

Der erste Avatar spielte fast 3 Milliarden US-Dollar ein, und sein Nachfolger, The Way of Water, schnitt mit rund 2,3 Milliarden US-Dollar weltweit ebenfalls stark ab. Und laut Cameron sind das die Zahlen, die erforderlich sind, um Pandora auf der großen Leinwand am Leben zu erhalten.

Avatar: Fire & Ash soll am 17. Dezember in die Kinos kommen, und ob die Saga weitergeht, hängt ganz davon ab, wie das Publikum darauf reagiert.

Glaubst du, dass es noch mehr Avatar-Filme geben wird?