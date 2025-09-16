James Cameron arbeitet an einem neuen Terminator-Film, hat aber Schwierigkeiten, ihn zu schreiben

Terminatoren, Skynet, sie alle schienen so weit weg zu sein, als Arnold herumfuhr und nach den Klamotten, Stiefeln und Motorrädern eines Mannes fragte. Allerdings leben wir jetzt im Zeitalter der KI, wie uns so viele Tech-Bros gerne erzählen, was das Schreiben eines Films über KI etwas schwierig machen kann. Zumindest ist das der Fall, wenn man James Cameron ist.

Im Gespräch mit CNN (via The Playlist) verriet Cameron, dass er neben seinem nächsten Avatar-Projekt und einem Film, der die Ereignisse von Hiroshima darstellt, einen weiteren Terminator-Film entwickelt. Cameron kann sich jedoch nicht ganz auf eine Geschichte für den Film festlegen.

"Ich bin gerade an einem Punkt, an dem es mir schwer fällt, Science-Fiction zu schreiben. Ich habe die Aufgabe, eine neue Terminator-Geschichte zu schreiben. Ich war nicht in der Lage, damit sehr weit anzufangen, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, das nicht von den realen Ereignissen überholt wird", sagte er. "Wir leben gerade in einem Science-Fiction-Zeitalter."

Es gibt kein Wort darüber, wie dieser neue Film in die Gesamthandlung des Terminator-Universums passen würde, aber es scheint, dass Cameron sich auch da nicht ganz sicher ist. Gerüchte über ein Reboot gibt es schon seit einiger Zeit, aber bis Cameron weiß, wie man die böse KI-Geschichte wieder erschafft, werden wir nichts von diesem neuen Terminator sehen.