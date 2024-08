James Cameron an die Kritiker der 4K-Version von Aliens: "Sie müssen aus dem Keller ihrer Mutter ausziehen"

HQ

Die kürzlich in 4K restaurierten Aliens und True Lies wurden von Fans auf der ganzen Welt kritisiert, vor allem wegen der Tatsache, dass viel von ihrer natürlichen Härte weggeschrubbt worden zu sein scheint. Etwas, das auch passierte, als Terminator 2 vor ein paar Jahren mit einer 4K-Veröffentlichung geehrt wurde und schon damals dafür verantwortlich gemacht wurde.

James Cameron hat jedoch genug von der Kritik und teilte in einem Interview mit The Hollywood Reporter einige ausgewählte Worte, in denen er Folgendes sagte:

"Wenn die Leute anfangen, Ihre Getreidestruktur zu überprüfen, müssen sie aus Mamas Keller ausziehen und jemanden treffen. Rechts? Ich meine es ernst."

Anschließend erklärte er, woher er und sein Team wissen, was sie tun.

"Ich meine, willst du mich verarschen? Ich habe ein großartiges Team, das die Transfers macht. Ich mache die ganze Farb- und Dichtearbeit. Ich schaue mir jede Aufnahme an, jedes Bild, und dann wird der endgültige Transfer von einem Mann durchgeführt, der [seit Jahren] bei mir ist. Alle 'Avatar'-Filme sind auf diese Weise gemacht. Alles wird so gemacht."

Was Cameron den Pokal über den Kopf laufen ließ, war ein Beitrag auf X von HD Report, in dem sie das Filmkorn zwischen dem auf Blu-ray und der kürzlich veröffentlichten 4k-Version analysierten und verglichen.

Auf welcher Seite stehen Sie in dieser Debatte, stimmen Sie Herrn Cameron zu?