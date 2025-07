James Bond wird in 007 First Light keine "Tötungsmaschine" sein

HQ

Wir wissen immer noch nicht, wer James Bond im nächsten Film spielen wird, obwohl es Gerüchte gibt, dass Sydney Sweeney im Rennen um die Rolle eines Bond-Girls ist. Wie dem auch sei, wir werden nächstes Jahr in den Genuss eines neuen 007-Abenteuers kommen, wenn der Titel des dänischen Entwicklers IO Interactive 007 First Light veröffentlicht wird, der uns eine etwas jüngere Version des geliebten Agenten vorstellt.

Und laut einem Interview mit VGC haben die Entwickler bei der Erstellung recht freie Hand gelassen, aber es gab noch einige Einschränkungen.IO Interactive Franchise-Regisseur Jonathan Lacaille verrät, dass MGM vor allem einen Wunsch hatte, nämlich "mach ihn nicht zu einer Tötungsmaschine". Kurz gesagt, wir sollten nicht erwarten, dass Bond herumläuft und ständig Menschen niedermäht. Lacaille kommt zu dem Schluss:

"Sie haben jede Idee, die wir hatten, in Betracht gezogen. Es gab nicht viele massive Neins oder so etwas. Es war immer eher so: "Ja, aber wir könnten es so machen, oder... "Es war also immer sehr kollaborativ und es gab viel gutes Feedback, weil sie auch schon so lange mit dem Franchise zusammenarbeiten, also war es großartig, dass sie so in das Projekt involviert waren, oder? Ich bin mir sicher, dass es auch für sie eine lustige Fahrt war."

007 First Light wurde bisher für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X bestätigt. Es soll 2026 auf den Markt kommen, aber mehr wissen wir leider noch nicht.