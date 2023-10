James-Bond-Produzent über die Zukunft: "Die Figur muss modernisiert werden"

HQ

Viele von uns freuen sich auf den nächsten Film mit dem britischen Superagenten in der Hauptrolle, und die Aufregung und Spekulationen darüber, wer tatsächlich die Chance bekommt, Daniel Craig abzulösen, ist mit Händen zu greifen. Eine Diskussion, die etwas politisch aufgeladen ist, von der sie sich aber, nach den Worten der Produzentin Barbara Broccoli zu urteilen, fernhält.

Sie und ihr Team scheinen sich in der Vision einig zu sein, dass Bond ein Mann sein sollte, aber am liebsten von starken Frauen umgeben sein sollte. In einem neuen Interview mit The Guardian sprach Broccoli darüber, wie es weitergehen wird.

Leider scheint das Warten auf den nächsten Bond-Film lang zu sein, denn nach dem, was sie während des Interviews sagte, hat die Arbeit noch nicht einmal begonnen. Broccoli war jedoch klar, dass die Figur noch einmal modernisiert werden muss.

"Ich gehe zurück zu GoldenEye, als alle sagten: 'Der Kalte Krieg ist vorbei, die Mauer ist vorbei, Bond ist tot, Bond braucht keinen Bond, die ganze Welt ist in Frieden und jetzt gibt es keine Bösewichte mehr' - und Junge, war das falsch!", sagte sie und fügte hinzu, dass eine Modernisierung immer dann notwendig ist, wenn ein neuer Schauspieler die Rolle spielt.

Broccoli fuhr fort, über Craigs Version von Bond zu sprechen und darüber, wie sie in der Lage waren, emotional tiefer als je zuvor mit ihm zu gehen.

"Daniel gab uns die Möglichkeit, das Gefühlsleben der Figur zu erforschen ... Und auch die Welt war bereit dafür. Ich denke, diese Filme spiegeln die Zeit wider, in der sie sich befinden, und es liegt ein großer, großer Weg vor uns, um sie für das nächste Kapitel neu zu erfinden, und damit haben wir noch nicht einmal begonnen."

Schließlich äußerte sie sich auch zu den Gerüchten über mögliche Spin-offs, an denen sie offenbar nicht im Geringsten interessiert sind.

"Wir machen die Bond-Filme für die große Kinoleinwand und alles an den Bond-Filmen ist für das Publikum auf der ganzen Welt in diesem Format zu sehen, also wollten wir kein Fernsehen machen."

Möchten Sie im nächsten Film einen klassischeren oder moderneren James Bond sehen?