James Bond, Lara Croft und Superman sind die Themen in der neuesten The Gamereactor Show

Es ist Zeit für eine neue Folge von The Gamereactor Show. In dieser Folge konzentrieren wir uns auf die neuesten großen Entwicklungen, die in letzter Zeit in den Nachrichten waren, darunter 007 First Light, die gerade eine eigene State of Play-Show hatte, Prime Videos Tomb Raider, die gerade Sophie Turner als Lara Croft bestätigt hat, und DC Universes Superman, die 2027 eine Fortsetzung bekommen wird.

Ja, drei massive Neuigkeiten stehen im Mittelpunkt der 65. Folge der Show, in der Alex und ich unsere Gedanken über das kommende IO Interactive -Spiel, die neueste Tomb Raider-Adaption und den Man of Tomorrow-Film teilen, der die DC Universe weiter ausbauen wird.

Schaut euch unbedingt die neueste Folge der Sendung unten oder bei eurem bevorzugten Podcast-Anbieter an, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.