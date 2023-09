James Bond kommt zu Apple Arcade

Wenn Sie jemals das Gefühl hatten, dass es auf dem Markt für mobile Spiele an James-Bond-Videospielen mangelt, haben wir einige sehr gute Nachrichten für Sie. Publisher Tilting Point hat angekündigt, dass er sich mit MGM zusammengetan hat, um einen mobilen Titel namens Cypher 007 zu entwickeln, bei dem es sich um ein Spionagespiel handelt, in dem Bond gegen Blofeld, den Chef von Spectre, antritt, während er versucht, 007 in einen Doppelagenten zu verwandeln.

Uns wurde gesagt, dass das Spiel 60 Jahre Spionage erkunden wird und dass die Spieler einige der ikonischsten Momente und Orte von Bond erneut besuchen können. Hinzu kommt, dass das Gameplay das Sammeln von Informationen, das Aufdecken von Geheimnissen und Levels voller Hindernisse, Feinde und Ziele zu beinhalten scheint, die im Laufe des Spielers immer anspruchsvoller werden.

Sie können Cypher 007 bereits am 29. September spielen, aber der Haken ist, dass das Spiel nur auf iOS-Geräten über Apple Arcade verfügbar sein wird.