James Bond kämpft buchstäblich um seinen Namensvetter

Bond, James Bond. Jeder kennt diesen Satz und den Namen des generationenübergreifenden Superspions, aber trotzdem gibt es einige da draußen, die glauben, dass der Name 007 nicht korrekt verwendet wird. Der Guardian hat über eine neue Klage berichtet, die von einem in Dubai ansässigen, in europäischem Besitz befindlichen Immobilienentwickler erhoben wurde, der den Kampf gegen die Produktionsfirma Eon führt, weil sie den Namensgeber von James Bond einfach nicht kommerziell ausbeutet.

Die Immobilienfirma befindet sich im Besitz des österreichischen Geschäftsmannes Josef Kleindienst und hat sich derzeit zum Ziel gesetzt, ein Luxusresort im Wert von 5 Milliarden US-Dollar auf fünf künstlichen Inseln vor der Küste Dubais zu bauen. Die Klage wurde unter dem Titel "Löschungsklage aufgrund von Nichtbenutzung" eingereicht, und die Idee ist, dass wir trotz der weltweiten Anerkennung von James Bond die Marke in der Waren- und Dienstleistungsabteilung nicht richtig verwenden, sei es im elektronischen Verlagswesen, bei der Verwendung von Designs in Restaurants, Cocktail-Lounges und Unterkünften, für Fahrzeugmodelle, Computerprogramme und elektronische Bücher. und vieles mehr.

Es ist unklar, wann oder ob sich aus dieser Klage etwas Wesentliches ergeben wird, aber es wird gesagt, dass sie Ende Januar eingereicht wurde und dass Eon immer noch seine Verteidigung aufbaut, um den Namen James Bond zu schützen, der eine Vielzahl von Marken umfasst, wie zum Beispiel; "James Bond 007", "James Bond: Die Welt der Spionage", "Bond, James Bond", "James Bond Special Agent 007" und einfach auch "James Bond".

