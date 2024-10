James Blunt wird seinen Namen legal in einen Community-Vorschlag ändern, wenn sein Album die Charts anführt

HQ

In einem der genialsten, aber auch törichtesten Marketing-Stunts hat Sänger James Blunt seinen Fans versprochen, dass er seinen Namen legal in den Namen ändern wird, wenn sie dazu beitragen können, die 20-jährige JubiläumsversionBack to Bedlam seines Albums an die Spitze der Charts zu katapultieren und es auf Platz 1 der Charts zu krönen.

Wie in einem Beitrag auf X bestätigt, sagt Blunt: "Willst du mein Leben ruinieren? Ich ändere meinen Namen legal, wenn die "Back to Bedlam" 20th Anniversary Edition Platz 1 erreicht. Kommentieren Sie unten Ihre Namensvorschläge, und der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt."

Seitdem hat die Community eine Menge großartiger Namensoptionen geteilt, von "Blames Junt" über "Princess Consuela Banana Hammock" bis hin zu "Rough Shag" und sogar "Itsy Bitsy Teeny Weeny Pop Star Four Chord Song Machiney", und ehrlich gesagt scheinen all diese Namen bessere Namen zu sein als James Blunt. also lasst uns alle unseren Teil dazu beitragen und den lieben alten James wieder an die Spitze der Charts bringen.

Das Album wird am 11. Oktober veröffentlicht, also ladet es herunter und hört es euch an, wenn es nächste Woche erscheint, und vergesst nicht, auch euren Namensvorschlag zu teilen!