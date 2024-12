Jame wurde nach einer glanzlosen Leistung beim Shanghai Major von Virtus.pro auf die Bank gesetzt

HQ

Dzhami "Jame" Ali sitzt auf der Bank, fast auf den Tag genau fünf Jahre nach seinem Start bei Virtus.pro. Der 26-jährige AWPer und Kapitän des Teams hat ein ziemlich holpriges Jahr 2024 hinter sich, und obwohl er immer noch als Legende der CS gilt, hat sein Team beschlossen, dass es Zeit für einen Wechsel in den Rängen ist.

"Ich möchte Virtus.рro, wo ich so viele unvergessliche Jahre verbracht habe, meinen tiefsten Dank aussprechen." sagte Jame in einer Ankündigung von Virtus. "Dies war die erfolgreichste Zeit meiner Karriere, in der ich viel gelernt, erstaunliche Menschen kennengelernt und bedeutende Trophäen gewonnen habe."

James Abgang kommt nach einer enttäuschenden Leistung seines Teams beim Shanghai Major. Als Todesstoß in James Jahr 2024 erwies sich der Ausstieg durch den Geheimfavoriten Wildcard als zu viel, und jetzt scheint die Jame-Zeit zu Ende zu sein.