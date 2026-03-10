Ein jamaikanischer Fußballverein wurde in den USA mit Reisebeschränkungen konfrontiert: Zehn Spieler wurden die Teilnahme am CONCACAF Champions Cup verweigert

HQ

Die strengen Reisebeschränkungen in die USA, die Donald Trump verhängt hat, haben dem jamaikanischen Klub Mount Pleasant F.A. große Kopfschmerzen bereitet, der an diesem Mittwoch in Los Angeles ein Achtelfinale im CONCACAF Champions Cup gegen LA Galaxy bestreiten wird, im wichtigsten Fußballwettbewerb Nord- und Mittelamerikas. Zehn Spielern wurde ein Visum verweigert und dürfen das Spiel nicht bestreiten, weshalb sie darauf angewiesen sind, das Rückspiel der K.o.-Runde nächste Woche in Jamaika zu bestreiten.

"Wir wollen nicht einfach nur zum Spiel erscheinen, wir wollen konkurrieren können, aber wir bekommen nicht die Chance, unser Bestes zu geben", beklagte Paul Christie, Sportdirektor von Mount Pleasant, in einem Interview mit Jamaica Observer am Donnerstag. Trotz Appells an den Fußballverband der Region wird der jamaikanische Verein, der erst vor zehn Jahren gegründet wurde, Trainee-Spieler einsetzen müssen, "sieben oder acht Akademiekinder, darunter solche, die Jamaika bei der Concacaf U20-Qualifikation vertreten haben".

Das bedeutet, dass sie mit erheblichem Nachteil gegen LA Galaxy spielen werden, einen der größten MLS-Vereine, der fünfmal den MLS Cup gewonnen hat, darunter 2024. LA Galaxy gewann 2000 auch den CONCACAF Champions Cup, obwohl der Wettbewerb fast immer von einem mexikanischen Verein gewonnen wird.

Es wurde nicht bestätigt, welchen Spielern das Visum für die USA verweigert wurde, aber mehrere Spieler des Teams sind Haitianer und stehen auf der Liste der Länder, deren Staatsbürger teilweise die Einreise in die USA verboten sind. Das Land bestätigte zwar eine Ausnahme für haitianische Spieler, die nächsten Sommer an der Weltmeisterschaft teilnehmen, wurde jedoch nicht auf den Vereinswettbewerb ausgeweitet, was zehn Spieler des jamaikanischen Clubs Mount Pleasant betrifft.