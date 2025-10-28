Jamaika wird in den nächsten Stunden voraussichtlich vom stärksten Sturm der modernen Geschichte heimgesucht

HQ

In den kommenden Stunden wird das karibische Land Jamaika von einem Sturm erschüttert, wie wir ihn in jüngster Zeit noch nicht gesehen haben. Laut BBC News wird Hurrikan Melissa, wie er genannt wird, an der Südküste der Insel auf Land treffen.

Der Sturm gilt als der stärkste in der modernen Geschichte, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 km/h (185 mph), was sogar stärker ist als Hurrikan Katrina, als er 2005 über der Südküste der Vereinigten Staaten auf Land traf.

Hurrikan Melissa gilt als der bisher stärkste Sturm des Jahres, und er wird für Jamaika besonders verheerend sein, da er sich direkt auf das Land auswirken wird und da er sich langsam bewegt, über einen längeren Zeitraum enorme Schäden anrichten wird.

Es wird angenommen, dass der Sturm innerhalb weniger Stunden an den Küsten Jamaikas ankommen wird, bevor er stetig an Intensität verliert und weiter nach Kuba zieht, bevor er dann in den Atlantischen Ozean hinauszieht. Erste Vorhersagen gehen davon aus, dass der Sturm auch bis zu 30 Zoll Regen bringen wird, und wahrscheinlich eine Sturmflut und intensive Überschwemmungen, die das Land nachhaltig beeinträchtigen werden, insbesondere in den ärmeren und stärker gefährdeten Gebieten.