Jake Sully wird nicht mehr unser Erzähler für die Avatar-Filme sein

Es scheint, dass wir in Avatar 3 nicht die seidenweiche Stimme von Sam Worthington hören werden, die unsere Geschichte erzählt, und er wird durch seinen Sohn Lo'ak in dieser Rolle ersetzt.

Im Soundtracking With Edith Bowman Podcast, über den Variety berichtete, erklärte Cameron, dass er zurückgehen und einige Dinge in Avatar 3 und darüber hinaus optimieren könnte, je nachdem, worauf die Leute im zweiten Film reagierten. Dann sagte er, dass es bereits der Fall ist, dass Lo'ak - eine Figur, von der er sagt, dass die Leute "mitgegangen sind", der Erzähler des dritten Films ist.

Dies könnte ein wichtiges Detail mit Blick auf die Zukunft des Avatar-Franchise sein, da Cameron bestätigt hat, dass Lo'ak nur der Erzähler für Avatar 3 bleiben wird. Dies bedeutet, dass wir eine Loslösung von der traditionellen Familienperspektive sehen könnten, die wir in The Way of Water bekommen haben.

