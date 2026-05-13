Jake Paul ist sich nicht sicher, ob er nach Anthony Joshuas Niederlage jemals wieder zum Boxen zurückkehren wird

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Ende 2025 mussten Boxfans sich dem neuesten 'wettigen' Kampf mit Jake Paul hinstellen, als der Influencer beschloss, mit einem echten Schwergewichts-Weltmeister, nämlich Anthony Joshua, in den Ring zu treten und anschließend eine heftige Niederlage erlitt, die dazu führte, dass Paul in der sechsten Runde ausgeknockt wurde. Der Kampf hinterließ Paul auch weit mehr als nur blaue Flecken, denn AJ traf Paul mit einem heftigen rechten Haken am Unterkiefer, ein Aufprall, der ihm den Kiefer brach und ihn operieren und sich ernsthaft erholen musste, um den Schaden zu beheben.

Wir erwähnen das, weil Paul in einem kürzlichen Interview mit dem Sportreporter Ariel Helwani (wie von Dexerto bemerkt) erklärte, dass er vielleicht nie wieder in den Ring tritt, nur weil sein Kiefer noch nicht richtig verheilt ist. Der Influencer merkt an, dass sein Arzt es nicht für eine gute Idee hält, erneut zu kämpfen, auch wenn sich das in den kommenden Tagen ändern könnte, da bald ein neuer Scan geplant ist, um festzustellen, wie sein Kiefer weiter heilt.

"Ich bekomme in ein paar Tagen neue Scans des Kiefers, um ein Update zum Heilungsprozess zu bekommen. Wir werden sehen, was meine Ärzte sagen. Ich bekomme einen genaueren Zeitrahmen oder ob ich überhaupt wieder kämpfen kann. Das ist definitiv möglich. Es fühlt sich mit den Wochen und der Zeit viel besser an, aber ich muss definitiv erst freigegeben werden, um sparren zu können."

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