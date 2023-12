Jake Johnson rennt um sein Leben in Self Reliance

Anfang nächsten Jahres wird Jake Johnson (Peter B. Parker in Spider-Verse) sein Regiedebüt geben, wenn der kommende Self Reliance Premiere feiert. In diesem Film spielt Johnson auch eine Figur namens Tommy, der, nachdem er sich entschieden hat, an einer Reality-Show auf Leben und Tod teilzunehmen, 30 Tage lang um sein Leben rennt, wo er nur in der Gesellschaft einer anderen Person sicher ist. Das wiederum führt ihn zu Anna Kendricks Maddy, wo er durch sie erfährt, dass es viel gibt, wofür es sich zu leben lohnt.

Der Film soll in den USA am 12. Januar 2024 auf Hulu debütieren, was zweifellos bedeutet, dass sich Regionen ohne den Streaming-Dienst wahrscheinlich darauf freuen können, den Film stattdessen irgendwann Anfang 2024 auf Disney+ zu sehen.

Während Details über die breitere Premiere des Films derzeit nicht bekannt sind, wurde ein Trailer für den Film veröffentlicht, den Sie unten in voller Länge sehen können.