Jake Gyllenhaal ist offen dafür, Batman im neuen DCU zu spielen

James Gunns neues DCU startet offiziell nächstes Jahr mit seinem Superman-Film. Wir wissen eine Menge über den Film und haben einige ziemlich gute Ideen für die Charaktere, die wir als Teil des Films im DCU sehen werden.

Es gibt jedoch noch viele wichtige Rollen zu besetzen, und eine davon ist Batman. Die Fans haben auf viele Namen hingewiesen, von Jensen Ackles bis Alan Ritchson, es gibt bereits ein paar große Namen in der Arena des Fan-Castings.

Kürzlich wurde Jake Gyllenhaal gefragt, ob er einige Zeit als Bruce Wayne spielen könnte. "Oh Mann. Das ist ein Klassiker. Es ist eine Ehre", sagte er gegenüber ScreenRant. "Apropos Rollen, die andere unglaubliche Schauspieler in der Vergangenheit gespielt haben, für mich tatsächlich Rollen, die andere unglaubliche Schauspieler in der Vergangenheit gespielt haben, die für mich, wenn ich darüber nachdenke, ich werde Jago in Othello mit Denzel Washington spielen, und ich denke an die Geschichte der Schauspieler, die diese Rolle im Laufe der Zeit gespielt haben. und das schüchtert mich ein. Das ist also die erste Ebene. Daran arbeite ich gerade. Aber natürlich. Es wäre immer eine Ehre. Solche Dinge und Rollen sind Klassiker."

Gyllenhaal scheint hier keine definitive Antwort auf irgendetwas zu geben, also erwarte nicht, ihn in naher Zukunft mit dunklem Make-up und Umhang zu sehen. Es sieht jedoch so aus, als würde er seine Zeit in einem Shakespeare-Projekt genießen, also gute Nachrichten für die Thespianer da draußen.