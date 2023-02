Jake Gyllenhaal befindet sich in großer Gefahr in Guy Ritchie's The Covenant

Wenn ihr gespannt darauf gewartet habt, woran der berühmte Regisseur Guy Ritchie als nächstes gearbeitet hat, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Denn jetzt ist der Trailer für seinen nächsten Film da, und dieser spielt Jake Gyllenhaal, Alexander Ludwig und Homelander selbst, Anthony Starr.

Bekannt als Guy Ritchie's The Covenant, folgt dieser Film Gyllenhaal's Sergeant John Kinley, der während seiner letzten Tour durch Afghanistan verletzt wird und vom lokalen Dolmetscher Ahmed gerettet werden muss, während er von feindlichen Kämpfern verfolgt wird. Nachdem er sicher nach Hause in die USA zurückgekehrt ist, erfährt Kinley, dass Ahmed und seiner Familie nicht der sichere Hafen gewährt wurde, der er war, und deshalb beschließt Kinley, in das Kriegsgebiet zurückzukehren, um Ahmed und seine Familie zu retten und den Gefallen zu erwidern.

Unnötig zu sagen, wie Sie im Trailer unten sehen können, wenn Sie militärische Actionfilme mögen, wird dieser genau das Richtige für Sie sein.

Guy Ritchie's The Covenant kommt am 21. April 2023 in die Kinos.