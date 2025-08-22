"Jak & Daxter hat eine weitere Chance verdient" - Layden im neuen Interview

HQ

Shawn Layden, der zwischen 2014 und 2019 als Leiter der SIE Worldwide Studios tätig war, hat Sony zwar hinter sich gelassen, aber seine Erkenntnisse über die PlayStation und ihre Zukunft hallen weiterhin nach. In einem neuen Interview mit HipHopGamer sprach Layden darüber, welche ruhenden PlayStation-Franchises er am liebsten wiederbelebt sehen würde.

Ganz oben auf seiner Liste steht Resistance, der Sci-Fi-Shooter von Insomniac, der seit 2012 nicht mehr auf der übersehenen PlayStation Vita zu sehen war. Layden ist der Meinung, dass die Serie ein Comeback absolut verdient hat, auch wenn Insomniac derzeit mit Spider-Man und Wolverine in Verbindung gebracht wird. Ein weiteres klares "Ja" des ehemaligen Sony-Managers sind Jak und Daxter. Er verglich es damit, wie skeptisch die Leute zuerst auf ein neues Ratchet & Clank auf PS4 reagierten – bevor es ein großer Erfolg wurde.

Layden war weitaus vorsichtiger in Bezug auf SOCOM, das er als bahnbrechend zu seiner Zeit bezeichnete, das aber in einem modernen Kontext nur schwer wiederzubeleben sei. Er verwies auch auf The Order: 1886, einen Titel mit großem Potenzial, der seiner Meinung nach durch einen überstürzten Entwicklungszyklus untergraben wurde. Zu guter Letzt erwähnte er PlayStation All-Stars, Sonys eigene Version der "Smash Bros."-Formel, die seiner Meinung nach auf einer soliden Idee basierte, aber letztendlich nicht das richtige Gefühl hatte.

Obwohl Layden nicht mehr die Befugnis hat, solchen Projekten grünes Licht zu geben, werfen seine Überlegungen unweigerlich eine große Frage auf: Welche klassische PlayStation-Serie würden die Fans am liebsten auf PS5 zurückkehren sehen?