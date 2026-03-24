Jak Crawford ersetzt Fernando Alonso im FP1 des Großen Preises von Japan

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Fernando Alonso wird am nächsten Wochenende beim Großen Preis von Japan eine freie Trainingssitzung im erst dritten Grand Prix der Saison ausfallen lassen. Formel-1-Teams müssen einem Rookie-Fahrer viermal erlauben, bei einem Grand Prix (FP1 ist erlaubt) zu starten, jeweils zweimal pro Auto.

Häufig verlassen Teams die FIA-Verpflichtung für die letzten Rennen, aber Aston Martin hat beschlossen, Jak Crawford, Dritter in Aston Martins Reihe nach Alonso und Lance Stroll, diesen Freitag auf dem Suzuka Circuit eine Chance zu geben.

Das britische Team bestätigte dies am Montag mit einer Erklärung des 20-jährigen amerikanischen Fahrers (Zweiter in der Formel 2 in der letzten Saison), der nach Mexiko und Abu Dhabi zum dritten Mal in einem FP1 mit Aston Martin fahren wird.

"Ich freue mich wirklich darauf, hinter dem Steuer zu sitzen und für das Team in Suzuka zu fahren. Es ist eine so historische, aber anspruchsvolle Strecke, und ich kann es kaum erwarten, das, was ich im Simulator gelernt habe, auf echte Streckenbedingungen anzuwenden", sagte Crawford.

Nach Japan am 29. März kehrt die Formel-1-Saison erst am 3. Mai in Miami zurück, und es könnte Aston Martin zugutekommen, mehr Zeit zu haben, ihre Honda-Motorprobleme zu beheben, die zu drei Ausfällen geführt haben: Nur Lance Stroll beendete das Rennen in Melbourne auf dem letzten Platz... 15 Runden Rückstand.