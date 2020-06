Jajji Vinsmoke schließt sich als DLC-Kämpfer One Piece: Pirate Warriors 4 an

Omega Force und Bandai Namco werden den Anführer der Vinsmoke-Familie im Charakterpass von One Piece: Pirate Warriors 4 integrieren. Im Sommer soll der Fiesling verfügbar werden und den Season Pass #1 vollenden. Jajji Vinsmoke ist der König von Germa und leitet die militärische Abteilung Germa 66, was ihn zu einem der Hauptgegner im Bereich Whole Cake Island macht. Trotz seines riesigen Körpers ist er ein sehr geschickter Kämpfer und mit einer kolossalen Stärke ausgestattet. Natürlich wurden ein paar neue Screenshots präsentiert, die den Anführer der Vinsmoke-Bande in Aktion zeigen. Die Figuren des Charakterpakets können nicht einzeln gekauft werden, ihr braucht zwingend das Gesamtpaket für 30 Euro.