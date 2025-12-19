Jährliche Pressekonferenz zum Jahresende: Sarkastische Botschaften blitzen während Putins Rede auf dem Bildschirm auf

HQ

Auf einer leichteren Note als bei den bisherigen Entwicklungen erschienen sarkastische und kritische Botschaften kurz auf einer großen Leinwand während der jährlichen Jahresabschluss-Pressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin und der im Fernsehen übertragenen "Direct Line Call-in" am Freitag. Frühere Entwicklungen:

Die Kommentare, die zwischen eingehenden Nachrichten der Öffentlichkeit gezeigt wurden, enthielten einen, der lautete: "Keine direkte Leitung, sondern ein Zirkus", während ein anderer scherzte: "Wladimir Wladimirowitsch, es ist schon Freitag, können wir den Alkohol rausholen?"

Andere Botschaften stellten die wirtschaftliche Lage Russlands und die Legitimität von Wahlen infrage, wobei eine fragte, warum gewöhnliche Russen schlechter dran seien als die Menschen in Papua-Neuguinea, und eine andere vermutete, dass das Wählen in Russland "eine Fiktion" sei.

Die Bemerkungen erschienen nur kurz, bevor die Kamera sich entfernte. Der Kreml äußerte sich nicht zu dem Vorfall, und Putin erwähnte die Botschaften während der streng choreografierten Veranstaltung, die von Millionen in ganz Russland verfolgt wird.