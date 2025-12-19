HQ

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Freitag, dass US-Präsident Donald Trump zu Recht gewesen sei, die BBC wegen bearbeiteter Aufnahmen einer Rede zu verklagen , von der Trump sagt, er habe ihn fälschlicherweise als Ermutiger zu Unterstützern zum Sturm auf das Kapitol dargestellt.

Jährliche Pressekonferenz zum Jahresende

Bei seiner jährlichen Jahresabschluss-Pressekonferenz in Moskau kritisierte Putin das, was er als Medienmanipulation bezeichnete, und sagte, solche Praktiken untergraben das öffentliche Vertrauen und verzerren die politische Realität.

Trump hat eine Klage eingereicht, in der er mindestens 10 Milliarden Dollar Schadensersatz gegen die BBC, den öffentlich finanzierten britischen Rundfunk, fordert, und behauptet, dass bearbeitete Ausschnitte einer früheren Rede den Eindruck erweckten, er habe während des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar zu Gewalt aufgerufen.

Die BBC hat sich für den Schnittfehler entschuldigt, erklärt, sie beabsichtige, den Rechtsfall zu verteidigen. Die Klage hat die Debatte über die Verantwortung der Medien, politische Voreingenommenheit und die Beschränkungen redaktioneller Ermessensspielräume neu entfacht, während Putins Äußerungen hervorheben, wie westliche Medienkontroversen von Moskau genau verfolgt werden.